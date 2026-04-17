Cade con il parapendio, muore 60enne in Friuli

TRIESTE, 17 APR - Un uomo, di 60 anni, cittadino straniero, ha perso la vita, nel primo pomeriggio di oggi, in un incidente con il parapendio avvenuto a Ramandolo, località del comune di Nimis (Udine). La vittima stava sorvolando l'area quando, per cause che non sono state ancora chiarite, sarebbe precipitato al suolo. La dinamica dell'accaduto e le ragioni del decesso sono, appunto, al vaglio delle autorità competenti. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della conformazione impervia della zona. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e l'elisoccorso, la cui equipe specializzata è stata inviata dalla centrale operativa della Sores Fvg.