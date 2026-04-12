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Cade con il parapendio e rimane appesa a un albero a 30 metri da terra

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FELTRE, 12 APR - Il Soccorso alpino di Feltre (Belluno) è intervenuto oggi sul Monte Avena per assistere una pilota di parapendio finita addosso a un albero e rimasta sospesa a 30 metri da terra. Dopo essersi avvicinati con i mezzi fino a località Le Buse, i soccorritori hanno proseguito a piedi una decina di minuti, in direzione del punto indicato dalle coordinate ricevute dalla 26enne, del posto, che non sembrava aver riportato conseguenze. Individuata la pianta, un soccorritore ne ha risalito il tronco con tecniche di treeclimbing. Raggiunta, assicurata e liberata dai vincoli, la pilota è stata calata al suolo. Poiché lamentava dolore a una spalla, è stata accompagnata in via precauzionale all'ospedale per gli approfondimenti del caso. La squadra ha provveduto poi al recupero della vela.

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