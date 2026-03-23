Cadde da impalcatura, operaio muore dopo sette mesi in ospedale

CAMPOBASSO, 23 MAR - E' deceduto sette mesi dopo l'incidente sul lavoro nel quale era rimasto gravemente ferito, Domenico Minadeo, 62enne di Ripalimosani (Campobasso) che era ricoverato all'ospedale San Giovanni Rotondo (Foggia). L'uomo alla fine dello scorso mese di agosto era al lavoro su una impalcatura nella zona industriale del suo paese quando precipitò a terra. Arrivò in gravissime condizioni al Cardarelli di Campobasso e successivamente fu trasferito in Puglia dove subì un delicatissimo intervento alla testa. Minadeo lascia la moglie e due figli. Sull'incidente ha indagato la polizia di Campobasso.