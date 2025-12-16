Cadavere sulla ferrovia nel Senese, circolazione sospesa di Av e regionali

CHIUSI (SIENA), 16 DIC - Circolazione ferroviaria sospesa, in prossimità di Chiusi (Siena), sia sulla linea Roma - Firenze dell'Alta Velocità sia sulla Linea Convenzionale per accertamenti dell'autorità giudiziaria dopo il ritrovamento di un cadavere sui binari. Sul posto la Polfer. Il corpo è a circa due chilometri dalla stazione di Chiusi. Ci sono conseguenze sul trasporto ferroviario e i treni potranno subire limitazioni e cancellazioni.