Cadavere sui binari, riaperta la linea Av con ritardi fino a 120 minuti

CHIUSI (SIENA), 16 DIC - Riaperta la linea Av Roma-Firenze dopo il ritrovamento di un cadavere sui binari nei pressi della stazione di Chiusi, in provincia di Siena. Lo rende noto Fs, che parla di graduale ripresa della circolazione ferroviaria, che era stata sospesa dalle ore 9,30. Rfi riporta di rallentamenti fino a 120 minuti, limitazioni e cancellazioni di treni. Anche la circolazione sulla linea convenzionale era stata temporaneamente sospesa ma poi era stata riattivata prima delle 11.

CHIUSI (SIENA)

