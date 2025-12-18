Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cadavere nel baule, nessun segno di violenza sul corpo

AA

FIRENZE, 18 DIC - Nessun segno di violenza sul corpo di Lorenzo Paolieri, il cui cadavere è stato trovato in un baule, nel terratetto a Sant'Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, (Firenze) dove viveva con la famiglia, la mattina del 13 dicembre. E' quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia disposta dalla procura nell'ambito dell'inchiesta per omissione di soccorso e occultamento di cadavere in cui sono indagati la madre, la sorella e il fratello del morto. Per accertare la causa della morte e l'epoca, occorrerà attendere l'esito dell'esame istologico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
FIRENZE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario