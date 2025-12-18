Cadavere nel baule, nessun segno di violenza sul corpo

FIRENZE, 18 DIC - Nessun segno di violenza sul corpo di Lorenzo Paolieri, il cui cadavere è stato trovato in un baule, nel terratetto a Sant'Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, (Firenze) dove viveva con la famiglia, la mattina del 13 dicembre. E' quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia disposta dalla procura nell'ambito dell'inchiesta per omissione di soccorso e occultamento di cadavere in cui sono indagati la madre, la sorella e il fratello del morto. Per accertare la causa della morte e l'epoca, occorrerà attendere l'esito dell'esame istologico.