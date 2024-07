Cadavere donna trovato in casolare nel trevigiano, è omicidio

I Carabinieri compiono rilevamenti riguardo l'omicidio di Atika Gharib, la 32enne marocchina trovata carbonizzata in un casolare abbandonato a Castello d'Argile, nella campagna bolognese, 04 settembre 2019. A quanto risulta, il cascinale era frequentato periodicamente dalla donna e dal suo compagno che è stato fermato dalla polizia ferroviaria a Ventimiglia. ANSA / Ufficio Stampa Carabinieri Bologna +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++