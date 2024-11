Cadavere di una donna trovato nel lago di Como

LECCO, 06 NOV - Il cadavere di una donna di 50 anni è stato rtrovato questo pomeriggio nelle acque del ramo lecchese del Lago di Como, in territorio di Lecco, al confine con il Comune di Abbadia Lariana. Sul posto, a seguito della segnalazione di alcuni passanti, sono intervenute unità di soccorso con un'ambulanza, dei Vigili del fuoco via lago e i carabinieri. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per stabilire l'esatta causa dell'accaduto. Sempre questo pomeriggio, all'altro capo della provincia di Lecco, verso il confine con la provincia di Bergamo e quella di Monza Brianza, è stata segnalata la presenza di un altro corpo nelle acque del fiume Adda, in territorio del comune di Paderno d'Adda. Anche in questo caso sono intervenute unità di soccorso, ma le ricerche sono ancora in corso lungo un tratto di fiume caratterizzato da sostenute correnti.