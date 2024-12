Cadavere di una donna trovato lungo una strada nel Lecchese

Sono un 15enne ed un 16enne, entrambi residenti a Lucca, i presunti responsabili del ferimento di un 62enne avvenuto a San Lorenzo a Vaccoli (Lucca) al termine di un diverbio per futili motivi. I due ragazzi sono stati rintracciati nella notte dai carabinieri nella abitazione di un'amica, e sono stati sottoposti a fermo per tentato omicidio e porto di armi o oggetti atti ad offendere. I due fermati sono stati accompagnati presso l'Istituto Penale per i minori di Firenze (l'ex riformatorio) a disposizione dell'autorità giudiziaria minorile. L'indagine è al vaglio della procura minorile diretta dal procuratore Roberta Pieri, che è titolare del fascicolo. L'uomo, ferito all'addome con un'arma da taglio, è ancora ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata all'ospedale di Lucca. L'episodio è avvenuto lunedì scorso, verso le 22, quando il 62enne ha sorpreso i due ragazzi che stavano danneggiando una staccionata e li ha redarguiti. Dopo un breve alterco, al quale ha assistito anche un vicino che ne è stato testimone, c'è stato il grave ferimento e poi la fuga. ANSA/Giulio Del Fiorentino ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK