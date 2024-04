Cadavere di un uomo trovato lungo strada provinciale in Brianza

Il bosco di noci lungo la strada provinciale Certaldese nei pressi di San Casciano Val di Pesa (Firenze), in aperta campagna, dove e' stato ritrovato il cadavere di Alfred Vefa, 30 settembre 2023. Un cacciatore ha notato posteggiata su un lato la Golf grigia dell'uomo che ha ucciso la moglie a Castelfiorentino (Firenze) giovedì sera ed ha avvisato i carabinieri. I militari della stazione di San Casciano hanno isolato la zona per fare una ricerca e, a distanza di circa 50 metri, in un noceto, è stato trovato il corpo senza vita. ANSA/ MICHELE GIUNTINI