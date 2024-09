Cadavere di un uomo trovato in un bosco sopra Carrara

CARRARA (MASSA CARRARA), 21 SET - Un cadavere di un uomo, in stato avanzato di decomposizione, è stato rinvenuto intorno alle 12 in un bosco vicino al piccolo borgo di Noceto, a Carrara (Massa Carrara). A trovare il cadavere è stato un giovane della zona che in quel momento si trovava nei boschi a cercare funghi. Il corpo è stato ritrovato in una zona impervia. Secondo i primi esami, il cadavere si trovava nel bosco da alcuni giorni. Sul posto sono giunti la polizia e i volontari del Soccorso alpino. Al momento gli inquirenti stanno vagliando le varie ipotesi, mentre il cadavere è già stato portato via dal bosco e si procederà con gli esami per capire se il corpo sia di qualche persona che era stata dichiarata scomparsa.