Cadavere di giovane nel Veneziano, in giornata l'autopsia

VENEZIA, 02 GEN - E' stato conferito stamani l'incarico per l'esame autoptico, che si terrà in giornata, sul corpo di Tarna Sergiu, il 25enne moldavo trovato il 31 dicembre con una ferita alla tempia sinistra in un terreno agricolo di Malcontenta di Mira, nel Veneziano. Gli inquirenti vogliono così accelerare gli accertamenti per capire innanzitutto le cause della morte e se oltre alla ferita alla tempia, forse provocata da un'arma da fuoco o da un oggetto contundente, ci siano altre lesioni non riscontrate al primo esame sul cadavere. Nel frattempo i carabinieri di Venezia proseguono le indagini per ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo che lavorava come cameriere in alcuni locali di Mestre e, pare, avesse contrattato per essere impiegato in un servizio per la notte di Capodanno, dove però non si è presentato. In giornata verranno sentiti amici e colleghi di lavoro della vittima, in particolare un giovane che sarebbe stato in compagnia del 25enne dopo aver lasciato il locale dove prestava servizio al termine del suo impegno. Quando è stato trovato esanime sul terreno agricolo, vicino a una canaletta di scolo, il giovane indossava ancora gli abiti da lavoro per cui si ritiene che la sua morte possa essere avvenuta la stessa notte del 30 dicembre. Determinante sarà chiarire se Sergiu, che non aveva precedenti, avesse contatti con persone legate alla criminalità locale e se la sua morte possa essere ricondotta ad uno sgarro o a qualche contrasto.