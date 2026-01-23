Cadavere carbonizzato nel Fiorentino, è un 23enne

Giornale di Brescia
VINCI (FIRENZE), 23 GEN - E' di un 23enne del posto la salma carbonizzata rinvenuta ieri sera a Vinci (Firenze) dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio di una legnaia, nei pressi di un'abitazione. Si tratterebbe di un gesto autolesionistico. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, che ieri sera sono intervenuti intorno alle 21:30, il ragazzo, che viveva con i genitori, aveva problemi ed era sotto terapia. Ieri sera avrebbe aggredito con un martello la madre che era appena rientrata a casa, poi si sarebbe diretto nella legnaia dove si sarebbe dato fuoco. Il padre non era presente. La donna è stata ricoverata in ospedale e non è in pericolo di vita.

