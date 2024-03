Caccia polacchi decollano durante l'attacco russo in Ucraina

Velivoli caccia Eurofighter ‘’Typhoon’’ alla base di Krolewo di Malbork durante la missione NATO di Air Policing - Task force Air White Eagle. Durante il periodo di missione per ben 19 volte i caccia italiani sono decollati per intervento rapido, il cosidetto alpha scramble, intercettando e identificando più di 24 velivoli” La task force italiana, 130 uomini e donne, concludera la sua attivita in Polonia il 1 dicembre. Malbork, 7 Novembre 2022. ANSA/GIUSEPPE LAMI