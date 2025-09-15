Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Caccia Gb faranno missioni su Polonia per Sentinella Est

epa12355243 A Eurofighter Typhoon military plane performs during the Athens Flying Week 2025 International Air Show at Tanagra Air Base, Viotia, central Greece, 05 September 2025. Athens Flying Week, which is the biggest air show in the Balkans with over 500,000 loyal fans worldwide, will take place from 6 to 7 September. EPA/ALEXANDROS VLACHOS
epa12355243 A Eurofighter Typhoon military plane performs during the Athens Flying Week 2025 International Air Show at Tanagra Air Base, Viotia, central Greece, 05 September 2025. Athens Flying Week, which is the biggest air show in the Balkans with over 500,000 loyal fans worldwide, will take place from 6 to 7 September. EPA/ALEXANDROS VLACHOS
AA

LONDRA, 15 SET - Il Regno Unito ha annunciato che i caccia Typhoon della Raf effettueranno missioni di difesa aerea sulla Polonia nell'ambito dell'operazione Eastern Sentry (Sentinella dell'Est) a difesa dei confini orientali della Nato dopo le violazioni da parte dei droni russi. "Questi aerei non sono solo una dimostrazione di forza, ma sono essenziali per scoraggiare le aggressioni e proteggere lo spazio aereo" dell'Alleanza Atlantica, ha detto il premier britannico Keir Starmer. I Typhoon opereranno dalla base inglese di Coningsby, nel Lincolnshire, e saranno supportati da velivoli per il rifornimento in volo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
LONDRA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario