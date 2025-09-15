Caccia Gb faranno missioni su Polonia per Sentinella Est

LONDRA, 15 SET - Il Regno Unito ha annunciato che i caccia Typhoon della Raf effettueranno missioni di difesa aerea sulla Polonia nell'ambito dell'operazione Eastern Sentry (Sentinella dell'Est) a difesa dei confini orientali della Nato dopo le violazioni da parte dei droni russi. "Questi aerei non sono solo una dimostrazione di forza, ma sono essenziali per scoraggiare le aggressioni e proteggere lo spazio aereo" dell'Alleanza Atlantica, ha detto il premier britannico Keir Starmer. I Typhoon opereranno dalla base inglese di Coningsby, nel Lincolnshire, e saranno supportati da velivoli per il rifornimento in volo.