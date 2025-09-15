Caccia Gb faranno missioni su Polonia per Sentinella Est
epa12355243 A Eurofighter Typhoon military plane performs during the Athens Flying Week 2025 International Air Show at Tanagra Air Base, Viotia, central Greece, 05 September 2025. Athens Flying Week, which is the biggest air show in the Balkans with over 500,000 loyal fans worldwide, will take place from 6 to 7 September. EPA/ALEXANDROS VLACHOS
AA
LONDRA, 15 SET - Il Regno Unito ha annunciato che i caccia Typhoon della Raf effettueranno missioni di difesa aerea sulla Polonia nell'ambito dell'operazione Eastern Sentry (Sentinella dell'Est) a difesa dei confini orientali della Nato dopo le violazioni da parte dei droni russi. "Questi aerei non sono solo una dimostrazione di forza, ma sono essenziali per scoraggiare le aggressioni e proteggere lo spazio aereo" dell'Alleanza Atlantica, ha detto il premier britannico Keir Starmer. I Typhoon opereranno dalla base inglese di Coningsby, nel Lincolnshire, e saranno supportati da velivoli per il rifornimento in volo.
