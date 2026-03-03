Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Caccia alle banconote rubate nello schianto dell'aereo in Bolivia

AA

LA PAZ, 03 MAR - La polizia boliviana ha effettuato perquisizioni in oltre 20 abitazioni alla ricerca delle banconote rubate dopo lo schianto di un aereo cargo militare che le trasportava. Il velivolo C-130 Hercules è uscito di pista venerdì scorso durante l'atterraggio all'aeroporto di El Alto, provocando almeno 24 morti. A bordo c'era l'equivalente di 7,2 milioni di dollari in valuta locale, secondo quanto confermato dal ministro dell'Economia, José Gabriel Espinoza. In seguito alla caduta, centinaia di persone si sono precipitate a raccogliere i soldi sparsi a terra, sottraendo circa il 30% del totale. La Banca centrale ha intanto specificato che le banconote in questione sono state tutte annullate e non hanno quindi più valore legale. Dopo l'incidente, i soldi sono stati distrutti in un enorme falò improvvisato all'aeroporto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
LA PAZ

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario