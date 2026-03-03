Caccia alle banconote rubate nello schianto dell'aereo in Bolivia

LA PAZ, 03 MAR - La polizia boliviana ha effettuato perquisizioni in oltre 20 abitazioni alla ricerca delle banconote rubate dopo lo schianto di un aereo cargo militare che le trasportava. Il velivolo C-130 Hercules è uscito di pista venerdì scorso durante l'atterraggio all'aeroporto di El Alto, provocando almeno 24 morti. A bordo c'era l'equivalente di 7,2 milioni di dollari in valuta locale, secondo quanto confermato dal ministro dell'Economia, José Gabriel Espinoza. In seguito alla caduta, centinaia di persone si sono precipitate a raccogliere i soldi sparsi a terra, sottraendo circa il 30% del totale. La Banca centrale ha intanto specificato che le banconote in questione sono state tutte annullate e non hanno quindi più valore legale. Dopo l'incidente, i soldi sono stati distrutti in un enorme falò improvvisato all'aeroporto.