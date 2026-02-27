Bus di linea fuori strada dopo scontro nell'Aretino, 5 feriti

FOIANO DELLA CHIANA (AREZZO), 27 FEB - Un bus di linea è finito stamani, intorno alle 5.30, fuori strada, ribaltandosi su un fianco, a seguito di un incidente che ha coinvolto anche un'auto e un autoarticolato lungo la provinciale 327 nel Comune di Foiano della Chiana (Arezzo). A bordo del pullman c'erano otto persone che sono state estratte dai vigili del fuoco e affidate ai sanitari. Nell'incidente sono rimaste ferite cinque persone, portate in ospedale due in codice 2, le altre con codice minore. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Arezzo, provenienti dal distaccamento di Cortona e dalla sede centrale. I soccorritori hanno aperto un varco per accedere all'interno del mezzo, quindi hanno immobilizzato ed estratto gli occupanti. In corso le operazioni di recupero dell'autobus con l'autogru dei vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.