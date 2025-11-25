Bus di linea fuori strada causa neve a Merano, nessun ferito

BOLZANO, 25 NOV - A Labers, nei pressi di Merano un bus di linea è finito fuori strada a causa del manto stradale innevato. Fortunatamente non si registrano feriti. L'incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le ore 7, durante una fitta nevicata. Il bus è uscito di strada, ma la sua corsa è stata fermata da alcuni alberi, riferisce il portale Stol.it. Tutti i passeggeri, soprattutto studenti e pendolari, sono scesi autonomamente dal mezzo che poi è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco. In Alto Adige in queste ore si registrano numerosi incidenti e problemi a causa della neve. In val Pusteria mezzi pesanti in difficoltà hanno rallentato sensibilmente il traffico, in val di Fleres un'auto ieri sera è finita in un torrente.