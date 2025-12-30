Bukele, 'se potessi rimarrei alla presidenza altri 10 anni'

SAN SALVADOR, 30 DIC - "Se fosse per me rimarrei altri 10 anni". Così si è espresso il controverso presidente di El Salvador, Nayib Bukele, già al suo secondo mandato consecutivo e conosciuto a livello internazionale per la sua politica di mano dura contro le famigerate 'maras', le gang che fino a qualche anno fa insanguinavano il Paese centroamericano con migliaia di omicidi all'anno. Lo ha detto in un'intervista concessa a un canale streaming in cui ha precisato non esclude di presentarsi alle prossime presidenziali del 2027 per un terzo mandato questa volta di sei anni. "Se mi candido alle prossime elezioni, il mandato conclude nel 2033, quindi non posso andarmene", ha affermato Bukele. Il leader conservatore è attualmente uno dei politici con migliore immagine in tutta l'America Latina proprio grazie ai risultati ottenuti nella lotta contro le maras e nonostante le gravi accuse di abusi e violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza ai suoi ordini. Bukele ha assunto il suo secondo mandato consecutivo nel 2024 nonostante all'epoca lo proibisse la Costituzione e nel corso del 2025 ha promosso una riforma che gli consentirà candidarsi per una terza presidenza. "Il novanta per cento dei paesi sviluppati consente la rielezione indefinita del proprio capo di governo, e nessuno batte ciglio, ma quando un paese piccolo e povero come El Salvador cerca di fare lo stesso, improvvisamente diventa la fine della democrazia", aveva affermato dopo l'approvazione della riforma costituzionale.