Bukele in Costa Rica, al via il nuovo carcere contro il crimine

SAN JOSÉ, 15 GEN - Il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha partecipato alla posa della prima pietra del Centro di Alta Contenzione del Crimine Organizzato (Cacco) in Costa Rica. La nuova struttura di massima sicurezza si ispira direttamente al Cecot, la mega-prigione costruita due anni fa in El Salvador e divenuta simbolo della strategia di sicurezza del leader centroamericano. Durante l'evento, Bukele ha ripercorso l'esperienza del suo governo, descrivendo El Salvador come un ex "Stato fallito" che ha richiesto un cambiamento radicale di giudici, leggi e istituzioni. Ha ricordato con gravità che nel suo Paese mancano ancora all'appello i corpi di oltre 100.000 persone assassinate. Rivolgendosi al presidente Rodrigo Chaves, ha avvertito che senza risolvere il problema della criminalità, il Costa Rica rischia di vedere un aumento delle vittime e il collasso del turismo, poiché la gente avrà paura di uscire. Tuttavia, ha incoraggiato il Paese ospitante notando che la situazione non è grave come quella salvadoregna del passato: "Con un terzo di quello che ha fatto El Salvador, qui sarà più che sufficiente".