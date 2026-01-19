Giornale di Brescia
Abbonati
Bufera Tory, Badenoch dà ultimatum ai deputati di destra su defezioni verso Farage

LONDRA, 19 GEN - Basta trame e flirt con Reform Uk, la formazione trumpiana britannica guidata da Nigel Farage, per i deputati del Partito Conservatore è tempo di scegliere: "Dentro o fuori". E' il messaggio ultimativo che la leader Tory, Kemi Badenoch, lancia al proprio gruppo parlamentare dopo le defezioni in serie verso l'emergente Reform - dato in testa ai sondaggi da mesi - culminate con il 'tradimento' di due esponenti di spicco del suo stesso governo ombra: l'ex responsabile della Giustizia e falco anti-immigrazione, Robert Jenrick, prima; l'ex viceresponsabile degli Esteri, Andrew Rosindell, giusto ieri. Badenoch ha convocato oggi a Westminster in particolare i deputati delle due correnti più destrorse (e più vicine ideologicamente a Farage) della parrocchia Tory. "Le differenze d'opinione fra noi - ha fatto sapere loro secondo Sky News Uk - sono legittime in un partito sano. Vi è però una chiara distinzione fra il dissenso e i tentativi di danneggiare il Partito Conservatore dall'interno: chi non si sente più parte della nostra comunità è libero di fare altre scelte, ma chi volesse sabotarci o distruggerci sarà trattato con fermezza e rigore disciplinare". Il richiamo, secondo alcuni osservatori, appare indirizzato anche ad ammonire coloro che fossero tentati dall'idea di provare a riciclarsi alla corte del controverso Farage a far bene i calcoli sulla tenuta del partito dell'ex tribuno della Brexit agli attuali livelli di consenso, tenuto conto che le prossime elezioni politiche britanniche non sono previste - salvo anticipi - prima del 2029. E che - a fronte dell'emorragia attribuita dai sondaggi al Labour di governo di Keir Starmer - i conservatori sembrano mostrare qualche lieve segnale di rilancio nelle ultime rilevazioni: sia in relazione alla sfida con i laburisti, sia nella partita contro l'opa lanciata da Reform Uk sul loro secolare predominio a destra.

LONDRA

