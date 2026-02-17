Bufera di vento nel golfo di Napoli, problemi per i collegamenti con le isole

ISCHIA, 17 FEB - Una autentica bufera di vento ha investito stanotte il golfo di Napoli provocando la cancellazione di numerosi collegamenti marittimi per le isole partenopee. A saltare sono state le prime corse notturne dei traghetti da e per Ischia e Procida, a cui ha fatto seguito la sospensione di tutte le corse veloci in partenza o in arrivo per le due isole e poi quella di numerosi collegamenti con nave operati da Pozzuoli e viceversa. Sospesi inizialmente anche i collegamenti per Capri che ha tornato ad essere collegata con la prima nave partita da Napoli poco prima delle 10, mentre restano sospese le corse dei mezzi veloci. Da segnalare inoltre che il mare grosso rende la navigazione difficoltosa provocando consistenti ritardi sugli orari di partenza previsti.