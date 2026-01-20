Giornale di Brescia
Bufera di neve sull'Etna, soccorsa famiglia di turisti svizzeri

CATANIA, 20 GEN - Ieri sera i militari della stazione del Soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi sono intervenuti per prestare soccorso e trarre in salvo una famiglia di turisti svizzeri sorpresa da una violenta bufera di neve sull'Etna mentre, vicino ai Crateri Silvestri, si stavano recando in un albergo del Rifugio Sapienza. L'allarme è stato dato dal titolare della struttura ricettiva contattato dai propri clienti per segnalare che la propria auto era rimasta bloccata sulla strada a causa della neve. I militari hanno dovuto abbandonare il loro fuoristrada perché la strada era ricoperta da un metro e mezzo di neve e hanno proseguito a piedi. Nonostante le difficoltà, i soccorritori della Guardia di finanza sono riusciti a localizzare e poi a raggiungere la famiglia, in preda al panico, composta da tre persone, tra cui una bambina di 4 anni, che presentavano segni iniziali di ipotermia. Sono stati coperti con capi di abbigliamento e, successivamente, condotti a piedi fino ai fuoristrada e poi in albergo. Le operazioni di soccorso sono state condotte in costante contatto con la Prefettura di Catania e con i componenti del Centro coordinamento soccorsi attivato per il coordinamento delle attività di prevenzione e soccorso connesse alle condizioni di rischio meteo-idrogeologico che stanno interessando la provincia di Catania.

Argomenti
CATANIA

