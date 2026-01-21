Buenos Aires, l'ambasciatore Nicoletti incontra il segretario alla Cultura argentino

BUENOS AIRES, 20 GEN - L'ambasciatore d'Italia in Argentina, Fabrizio Nicoletti, ha incontrato il segretario alla Cultura dell'Argentina, Leonardo Cifelli, per un colloquio di lavoro incentrato sul rafforzamento della cooperazione culturale bilaterale. L'incontro ha puntato a dare nuovo slancio ai rapporti tra Italia e Argentina nel settore culturale, da sempre considerato uno dei pilastri della relazione tra i due Paesi. Nel corso della riunione sono state analizzate diverse iniziative finalizzate a promuovere gli scambi culturali, sostenere progetti congiunti e valorizzare il patrimonio storico e artistico condiviso. Le parti hanno inoltre sottolineato l'importanza di proseguire nel consolidamento delle già eccellenti relazioni bilaterali, rafforzando il dialogo tra istituzioni, operatori del settore e comunità accademiche. L'incontro si inserisce in un quadro più ampio di cooperazione volto a intensificare la presenza culturale italiana in Argentina e, allo stesso tempo, a favorire una maggiore visibilità delle espressioni culturali argentine in Italia.