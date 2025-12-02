Giornale di Brescia
Budapest, Ue predica su diritto e sembra un film poliziesco

BRUXELLES, 02 DIC - "Un altro giorno, un altro 'shock' scandalo Ue. La polizia belga fa irruzione all'alba nello Seae e al Collegio d'Europa? Documenti sequestrati, arresti effettuati, sul tavolo corruzione e frode negli appalti. La prestigiosa 'scuola di perfezionamento' dell'Ue per gli eurocrati ora sotto inchiesta per presunto accesso privilegiato ai bandi? Non te lo inventeresti nemmeno. Divertente come Bruxelles faccia la predica a tutti sullo 'stato di diritto' mentre le sue stesse istituzioni sembrano più una serie poliziesca che un'unione funzionante". Lo afferma su X il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs.

BRUXELLES

