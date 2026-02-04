Giornale di Brescia
Budapest condanna in contumacia a 7 anni Gabriele Marchesi

BUDAPEST, 04 FEB - Il Tribunale di Budapest, oltre a infliggere una condanna di 8 anni all'antifascista Maja T., ha condannato in contumacia a 7 anni il militante antifascista italiano Gabriele Marchesi, e a 2 anni e mezzo, con condanna sospesa, Anna Christina Mehwald, un'altra militante del gruppo. La difesa di tutti i tre imputati ha presentato ricorso, mentre anche la procura ha presentato ricorso per chiedere l'aggravamento della pena.

