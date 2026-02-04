Giornale di Brescia
Budapest condanna a 8 anni per violenza Maja T.

(ANSA-AFP) - BUDAPEST, 04 FEB - La giustizia ungherese ha condannato l'antifascista Maja T. a otto anni di carcere per violenza. Il processo all'attivista tedesca, di 25 anni, è fotocopia di quello a Ilaria Salis. Maja t. è stata accusata insieme a 19 antifascisti europei accusati dall'Ungheria di violenze commesse con manganelli nel 2023 su nove militanti di estrema destra a margine di un raduno neonazista a Budapest. (ANSA-AFP).

