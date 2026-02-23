Giornale di Brescia
Budanov, 'il prossimo round di colloqui entro la fine di questa settimana'

ROMA, 23 FEB - Kyrylo Budanov, capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che il prossimo round di colloqui con Russia e Stati Uniti potrebbe tenersi entro la fine di questa settimana. "Penso che sarà alla fine della settimana, questa settimana", ha detto ai media ucraini, ripresi dal Guardian.

