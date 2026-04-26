Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Buckingham Palace valuta eventuali ripercussioni sparatoria su visita Carlo in Usa

AA

ROMA, 26 APR - Buckingham Palace ha dichiarato che oggi si terranno "diverse discussioni" con i colleghi statunitensi per stabilire se la sparatoria di Washington avrà ripercussioni sulla pianificazione della prossima visita di Stato del Re. Il Re "viene tenuto pienamente informato sugli sviluppi ed è molto sollevato nell'apprendere che il Presidente, la First Lady e tutti gli ospiti sono rimasti illesi", aggiunge il comunicato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario