Buckingham Palace valuta eventuali ripercussioni sparatoria su visita Carlo in Usa

ROMA, 26 APR - Buckingham Palace ha dichiarato che oggi si terranno "diverse discussioni" con i colleghi statunitensi per stabilire se la sparatoria di Washington avrà ripercussioni sulla pianificazione della prossima visita di Stato del Re. Il Re "viene tenuto pienamente informato sugli sviluppi ed è molto sollevato nell'apprendere che il Presidente, la First Lady e tutti gli ospiti sono rimasti illesi", aggiunge il comunicato.