Bucci accoglie il ministro Abodi, è primo incontro da presidente

GENOVA, 07 NOV - Primo incontro istituzionale del presidente della Regione Liguria Marco Bucci che ha ricevuto oggi nel palazzo di Piazza De Ferrari il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Dopo i saluti nell'ufficio del presidente, si è svolto un incontro che ha riguardato il futuro dello stadio Luigi Ferraris di Genova , l'aggiornamento sugli interventi all'impiantistica sportiva finanziati con il Pnrr e la promozione dello sport nell'anno di Genova Capitale Europea dello Sport e in vista degli eventi in programma nel 2025 quando la Liguria sarà Regione Europea dello Sport. Bucci e Abodi, al termine dell'incontro si sono recati al nuovo Palasport di Genova dove è in programma la partita di qualificazione agli Europei femminili di pallacanestro tra Italia e Repubblica Ceca, match che inaugura il rinnovato impianto.