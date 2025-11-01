Bruciato un testo sacro in una chiesa nell'Alessandrino

CASALE MONFERRATO, 01 NOV - Nella parrocchia Assunzione di Maria Vergine, nel quartiere Oltreponte a Casale Monferrato (Alessandria), sono stati bruciati un testo sacro e alcuni giornali. Dell'immondizia inoltre è stata lasciata al centro della navata. E' quanto scoperto, nel pomeriggio di ieri, al parroco, don Renato Dalla Costa. Condanna e solidarietà alla comunità cristiana sono stati espressi dal Centro culturale islamico della cittadina nell'Alessandrino. "Un gesto - commenta, in una nota, Federico Riboldi, vicesegretario regionale di Fratelli d'Italia - che ferisce l'intera comunità al di là delle appartenenze, la nostra storia, la nostra civiltà. Le immagini sono inaccettabili. Colpiscono la coscienza di tutti. Mi auguro si tratti dell'azione sconsiderata di delinquenti comuni e non di un gesto dettato da odio verso la religione cristiana o da fanatismi ideologici. Sarebbe un fatto gravissimo, che meriterebbe la massima risposta da parte dello Stato". Per Riboldi "la fede cristiana, indipendentemente dal credo personale, rappresenta le radici culturali e morali dell'Italia".