Bruciato un fantoccio di Trump al corteo per lo sciopero a Milano

MILANO, 09 MAR - E' stato bruciato un manichino con le fattezze di Trump con indosso la spilla di Israele durante il corteo organizzato questa mattina a Milano in occasione dello sciopero transfemminista. Il flash mob è stato fatto in via Turati, vicino al consolato americano, mentre alcuni manifestanti, per la maggior parte studenti, ha mostrato anche uno striscione con la scritta 'Se domani non torno, bruciate tutto', diverse foto di Donald Trump con Jeffrey Epstein e alcune giovani ragazze e altre scritte come 'War is patriarchy. Tutte le nostre vite valgono' In occasione della manifestazione è stato inscenato un flash mob anche davanti all'ingresso dell'ospedale Fatebenefratelli dove alcune ragazze hanno mostrato il ventre con delle lettere a formare la frase 'My body, my choice'. In apertura del corteo a largo Cairoli è stato anche srotolato uno striscione contro il ddl Bongiorno con la scritta 'Pronto Bongiorno? Solo un sì entusiasta è sì'. Durante il percorso, era anche possibile acquistare acqua e soprattutto Gaza cola.

