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Brucia materiale in una ditta di smaltimento rifiuti nel Milanese

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MILANO, 21 APR - Dalle 21 di ieri il Comando dei Vigili del fuoco di Milano e impegnato a fronteggiare un incendio che ha coinvolto l'azienda Riam di smaltimento di rifiuti a Bollate (Milano). Le fiamme non hanno coinvolto il capannone di proprietà dell'azienda, limitandosi al materiale accumulato all'esterno in attesa di lavorazione. Per tutta la notte 60 Vigili del fuoco alcuni provenienti anche dal vicino Comando di Monza si sono avvicendati riuscendo a circoscrivere le fiamme e a provvedere alla bonifica dell'area. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche personale dell'Arpa che sta provvedendo a un monitoraggio dell'aria con alcune centraline.

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