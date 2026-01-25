Brucia a Gerusalemme la sede Unrwa demolita da Israele

ROMA, 25 GEN - Un incendio è scoppiato nella sede centrale dell'Unrwa a Gerusalemme Est, recentemente demolita da Israele, afferma il Servizio antincendio e di soccorso in una nota. Lo riporta il Times of Israel. Nella nota si legge che le squadre sono state chiamate in seguito alla segnalazione di un incendio divampato nel sito raso al suolo e stanno lavorando per contenerlo e spegnerlo. Le autorità stanno anche perlustrando le rovine per escludere la presenza di persone intrappolate nell'incendio. Non si hanno notizie sulla possibile causa.