Brigitte Macron, 'a volte sono più triste che mai dopo gli anni trascorsi all'Eliseo'

PARIGI, 25 APR - Brigitte Macron ha rivelato di essere "a volte più triste che mai" rispetto a prima di arrivare all'Eliseo al fianco del marito, riflettendo sulla sua esperienza personale di questi nove anni in un'intervista a La Tribune di domenica. "Prima avevo una vita normale, figli, un lavoro, alti e bassi, come tutti gli altri. Qui, questi dieci anni sono passati così in fretta... Sono stati così intensi. Ho visto l'oscurità del mondo, la stupidità, la malizia. A volte sono più triste che mai", ha detto la moglie di Emmanuel Macron, che lascerà l'Eliseo nel 2027 dopo due mandati. "A volte faccio fatica a vedere il cielo azzurro... (...) Ho momenti di pessimismo che prima non avevo", ha confidato durante questa intervista. L'ex insegnante di francese, vittima di molestie online, ha affermato che mettere per iscritto i suoi pensieri l'ha aiutata "molto". A gennaio, diversi cyberbulli di Brigitte Macron, accusati di aver diffuso o riportato insulti e voci riguardanti il suo genere e la differenza di età con il presidente, sono stati condannati a pene detentive fino a sei mesi, la maggior parte con la condizionale. La relazione tra Emmanuel Macron, 48 anni, e sua moglie Brigitte, 73 anni, che ha conosciuto quando lei insegnava teatro al suo liceo, è stata oggetto di una massiccia diffusione di false informazioni che la coppia ha infine deciso di combattere in tribunale in Francia e negli Stati Uniti.