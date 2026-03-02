Brigata Sassari in Libano per la quarta missione dal 2016

SASSARI, 02 MAR - Mentre soffiano nuovamente venti di guerra anche in Libano con l'esercito israeliano che ha lanciato un ordine di evacuazione di massa per i villaggi nella parte meridionale, i 'Dimonios' della Brigata Sassari stanno concludendo il loro dispiegamento nella base nel sud del Paese. Nella prima decade di marzo, infatti, assumeranno il comando del contingente italiano e del settore Ovest di Unifil, la forza multinazionale delle Nazioni unite dispiegata lungo la "blue line", la linea di demarcazione che separa il Libano da Israele, nell'ambito dell'operazione "Leonte". Al comando dell'operazione sarà il generale Andrea Fraticelli, comandante della Brigata Sassari, che guiderà un contingente di circa 2.800 caschi blu. Di questi, circa mille sono militari italiani e oltre 500 appartengono alla Brigata Sassari che tornerà in Libano per la quarta missione dopo quelle del 2016, del 2020-2021 e del 2024-2025. L'ultima missione si era svolta in un contesto particolarmente delicato, segnato dall'escalation del conflitto tra le forze di difesa israeliane e le milizie di Hezbollah.