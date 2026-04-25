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Brigata ebraica si sposta fuori dal corteo dl 25 aprile a Milano

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MILANO, 25 APR - Fra fischi e applausi, insulti e grida 'fuori, fuori', la polizia in tenuta antisommossa sta facendo spostare lo spezzone della Brigata ebraica fuori dal corteo del 25 aprile a Milano, lungo via Senato. "Siamo stati cacciati dalla Polizia, è un fatto grave e ne parleremo", ha detto il direttore del Museo della Brigata ebraica Davide Romano "Siamo stati cacciati dal corteo, perché abbiamo nei nostri striscioni la stella di David, perchè difendiamo il diritto dello stato d'Israele di esistere, perchè difendiamo i diritti della Brigata ebraica a sfilare? Non lo so, chiedetelo a loro", ha aggiunto Emanuele Fiano, esponente del Pd e di Sinistra per Israele.

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