Brigata Alpina Taurinese, alla base in Libano seminario su archeologia

TORINO, 09 FEB - Il contingente italiano della missione Unifil, su base Brigata Alpina Taurinense, ha organizzato nel sito archeologico di Tiro, in Libano, il primo seminario italo-libanese dedicato al patrimonio archeologico del Mediterraneo. L'iniziativa rientra nelle attività di cooperazione e sviluppo a sostegno della stabilità dell'area. Al seminario hanno partecipato il Comune di Aquileia, le università di Udine e La Sapienza di Roma e gli atenei libanesi di Tiro e Beirut, con l'obiettivo di rafforzare il dialogo culturale e scientifico tra Italia e Libano e favorire lo scambio di competenze nel settore archeologico. Nel corso dell'incontro, docenti ed esperti si sono collegati in videoconferenza con Aquileia, ripercorrendo oltre duemila anni di storia del Mediterraneo e mettendo a confronto analogie e specificità dei diversi contesti storici. Il comandante del Settore Ovest dell'UnifiL, generale di brigata David Colussi, ha sottolineato il valore della cooperazione culturale e accademica come strumento di dialogo e di rafforzamento delle relazioni con le istituzioni locali, in un quadro orientato alla stabilità del sud del Libano e al coinvolgimento delle giovani generazioni.

