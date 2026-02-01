Giornale di Brescia
Breve pausa dal maltempo, ma da lunedì ancora piogge

ROMA, 01 FEB - E' destinata ad avere breve durata, la pausa dal maltempo in corso. Da lunedì si attendono infatti nuove piogge a partire dalle regioni settentrionali. Lo indicano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. Domenica con il sole su gran parte del Centro-Nord, mentre ci sono ancora residue piogge e qualche temporale al Sud, in Sardegna e sul basso Adriatico. Da lunedì è invece attesa una fase di maltempo a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione proveniente dall'Atlantico, con piovaschi sulla Liguria e neve a bassa quota al Nord-Ovest. Martedì attese precipitazioni abbondanti su tutto il Centro-Nord, particolarmente in Piemonte, dove si prevedono nevicate fino in pianura, in Liguria e nel Triveneto . Da mercoledì si prevedono piogge anche al Centro-Sud. Nel dettaglio: Domenica 1: al Nord poco nuvoloso; al Centro a tratti instabile sull'Abruzzo, meglio altrove; al Sud maltempo, più stabile in Campania. Lunedì 2: al Nord coperto al Nord-Ovest, meglio altrove; al Centro sereno, nuvoloso in Sardegna; al Sud poco nuvoloso. Martedì 3: al Nord piogge e rovesci, neve a bassa quota sul Piemonte; al Centro nuvoloso, piogge in Toscana e Lazio verso sera; al Sud poco nuvoloso.

ROMA

