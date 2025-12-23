Breton, 'la caccia alle streghe di McCarthy è tornata?'

ROMA, 24 DIC - "La caccia alle streghe di McCarthy è tornata?". Lo scrive su X l'ex commissario europeo Thierry Breton dopo che il dipartimento di Stato lo ha attaccato direttamente vietandogli il visto americano con l'accusa che la sua legge, il Digital Services Act, abbia danneggiato gli interessi americani. "Ricordiamo che il 90% del Parlamento europeo, il nostro organo eletto democraticamente, e tutti i 27 Stati membri hanno votato all'unanimità il Digital Services Act - aggiunge Breton - Ai nostri amici americani: la censura non è dove pensate che sia".