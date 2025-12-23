Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Breton, 'la caccia alle streghe di McCarthy è tornata?'

AA

ROMA, 24 DIC - "La caccia alle streghe di McCarthy è tornata?". Lo scrive su X l'ex commissario europeo Thierry Breton dopo che il dipartimento di Stato lo ha attaccato direttamente vietandogli il visto americano con l'accusa che la sua legge, il Digital Services Act, abbia danneggiato gli interessi americani. "Ricordiamo che il 90% del Parlamento europeo, il nostro organo eletto democraticamente, e tutti i 27 Stati membri hanno votato all'unanimità il Digital Services Act - aggiunge Breton - Ai nostri amici americani: la censura non è dove pensate che sia".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario