Brasile, via libera alla sepoltura di cani e gatti nelle cappelle di famiglia

SAN PAOLO, 10 FEB - Lo Stato brasiliano di San Paolo ha approvato una legge che autorizza la sepoltura di cani e gatti nelle cappelle di famiglia dei cimiteri, riconoscendo formalmente il legame affettivo tra esseri umani e animali da compagnia dopo la morte. Il testo stabilisce che la sepoltura dovrà avvenire nel rispetto delle norme sanitarie e ambientali vigenti in ciascun municipio, mentre le modalità operative saranno definite dai servizi funerari locali. I cimiteri privati potranno inoltre adottare regolamenti propri, nel rispetto della legislazione. Le spese per la sepoltura saranno interamente a carico del titolare del sepolcro. Il progetto è stato presentato dal deputato Eduardo Nóbrega, secondo cui l'iniziativa risponde alle difficoltà economiche affrontate da molte famiglie in relazione ai costi di cremazione degli animali spesso elevati, rendendo il servizio inaccessibile per una parte della popolazione. In questi casi, ha spiegato, il dolore per la perdita può portare a sepolture irregolari, con rischi ambientali, sanitari e legali. Con la nuova legge, i proprietari potranno scegliere di seppellire i propri animali nel sepolcro di famiglia, garantendo una soluzione ritenuta più dignitosa, sicura e conforme alle norme. "La legge non introduce obblighi, ma offre un'alternativa legale e regolamentata alla cremazione animale", conclude.