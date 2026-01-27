Brasile, truffa con l'Ia alla mamma dell'ex calciatore Adriano

RIO DE JANEIRO, 26 GEN - L'ex calciatore brasiliano Adriano, per tutti a Rio de Janeiro l''Imperatore', ha lanciato un allarme sui suoi social dopo che la madre è rimasta vittima di una truffa realizzata con l'uso dell'intelligenza artificiale. Un impostore, spacciandosi per l'ex attaccante, è riuscito a convincerla a versare oltre 15 mila reais, circa 2.400 euro, su un conto falso. In un video pubblicato online e ripreso dai principali media brasiliani, Adriano ha raccontato l'accaduto: "Ciao a tutti, sono qui per avvisarvi di una cosa molto seria. Mia madre ha appena depositato più di 15 mila reais su un conto che si spacciava per me". L'ex giocatore ha quindi precisato di non aver cambiato numero di telefono, invitando tutti a diffidare di richieste sospette: "Non fatelo, il mio numero è sempre lo stesso". Rivolgendosi direttamente al truffatore, Adriano ha lanciato un duro avvertimento: "È meglio che restituisci i soldi, perché verrò a cercarti. Con la mamma, la nonna e la famiglia non si scherza". Quindi ha fissato un ultimatum: "Vi do 24 ore per restituire il denaro". L'ex attaccante ha infine invitato follower, amici e familiari alla massima prudenza: "Fate attenzione, ci sono molti truffatori in giro ma, quando si tocca la famiglia, è diverso".