Brasile, stop parziale ai dazi di Trump rafforza l'asse con gli Stati Uniti

BRASILIA, 20 FEB - Il governo del Brasile ha accolto con favore la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha bocciato parzialmente i dazi imposti dal presidente Donald Trump, affermando che il verdetto "rafforza la relazione commerciale" con Washington. A dirlo è stato il vicepresidente e ministro dell'Industria e del Commercio Geraldo Alckmin, definendo la sentenza "una decisione importante" secondo quanto riportano i principali media brasiliani. Tra i principali negoziatori con l'amministrazione Trump, Alckmin ha chiarito che eventuali risarcimenti derivanti dal verdetto saranno una questione tra le imprese coinvolte. Ha inoltre invitato alla cautela dopo l'annuncio di un possibile dazio globale del 10%, che gli Stati Uniti intendono introdurre facendo ricorso a una diversa base giuridica. Alckmin ha ribadito la disponibilità del Brasile al dialogo e ha ricordato che il presidente Luiz Inácio Lula da Silva incontrerà Trump a Washington a marzo, con l'obiettivo di consolidare il disgelo bilaterale e favorire nuovi scambi e investimenti.

