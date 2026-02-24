Brasile, sotto processo i mandanti dell'omicidio di Marielle Franco

BRASILIA, 24 FEB - Inizia oggi in Brasile il processo ai presunti mandanti dell'assassinio di Marielle Franco, la consigliera comunale di Rio de Janeiro e attivista per i diritti umani uccisa in un'imboscata nel marzo 2018. La Prima sezione della Corte suprema di Brasilia dovrà decidere le imputazioni a carico dell'ex deputato Chiquinho Brazão, di suo fratello Domingos Brazão (consigliere della Corte dei conti di Rio) e dell'ex capo della Polizia civile di Rio, Rivaldo Barbosa. Saranno giudicati anche i poliziotti militari Robson Calixto Fonseca e Ronaldo Paulo de Alves Pereira, con quest'ultimo accusato di aver monitorato la routine di Franco prima del suo omicidio. Nell'ottobre 2024, una giuria popolare a Rio aveva già condannato rispettivamente a 78 e 59 anni di carcere gli ex agenti Ronnie Lessa ed Élcio Queiroz, autori materiali del delitto.