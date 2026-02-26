Giornale di Brescia
Brasile, salito a 53 morti il bilancio per frane e alluvioni nel Minas Gerais

JUIZ DE FORA, 26 FEB - È salito a 53 il bilancio delle vittime delle forti piogge che negli ultimi giorni si sono abbattute sulle città di Juiz de Fora e Ubá, nello Stato brasiliano del Minas Gerais provocando frane e alluvioni, mentre vigili del fuoco e Protezione civile sono ancora impegnati nella ricerca di 15 dispersi. Le operazioni di soccorso sono ostacolate dal maltempo che continua a flagellare l'area. Le squadre hanno temporaneamente sospeso le attività dopo che, tra ieri e oggi, sono caduti altri 113 millimetri di pioggia. Il nuovo nubifragio ha provocato ulteriori allagamenti e il crollo di abitazioni già evacuate. Nel mese di febbraio il totale delle precipitazioni ha raggiunto il record di 733 millimetri, pari al 400% in più rispetto alla media storica. Intanto l'istituto meteorologico ha emesso un nuovo allerta per le forti piogge previste nella regione, con rischio di ulteriori smottamenti.

