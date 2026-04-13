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Brasile, nuova scoperta di petrolio nel bacino pre-sal di Campos

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RIO DE JANEIRO, 13 APR - La compagnia energetica statale Petrobras ha annunciato una nuova scoperta di idrocarburi nel bacino pre-sal di Campos, al largo dello stato di Rio de Janeiro. La presenza è stata individuata in un pozzo esplorativo perforato a circa 201 chilometri dalla costa e a una profondità di 2.984 metri. Secondo la società, gli idrocarburi sono stati rilevati attraverso analisi geofisiche, tra cui profili elettrici, indizi di gas e campioni di fluido raccolti durante le operazioni di perforazione. Il materiale estratto sarà inviato a laboratori specializzati per ulteriori analisi, con l'obiettivo di caratterizzare le proprietà e stimare il potenziale produttivo dell'area. I risultati consentiranno di valutare la fattibilità economica dello sviluppo del giacimento e orientare le prossime fasi del progetto. Petrobras opera nel blocco con una partecipazione del 70%, in partnership con la britannica BP, che detiene il restante 30%. La scoperta conferma il potenziale ancora elevato delle aree offshore brasiliane, in particolare nei giacimenti del pre-sal, dove negli ultimi anni la compagnia ha intensificato le attività esplorative per sostenere la produzione e consolidare il ruolo del Brasile nel mercato energetico globale.

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