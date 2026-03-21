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Brasile, Lula propone al Messico un accordo sul petrolio

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BRASILIA, 21 MAR - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha rivelato di aver proposto alla sua omologa messicana, Claudia Sheinbaum, un'alleanza strategica tra le compagnie statali Petrobras e Pemex per esplorare i giacimenti petroliferi nelle acque profonde del Golfo del Messico. Il capo di Stato brasiliano ha affermato, durante un evento per annunciare investimenti nel settore della raffinazione, di aver telefonato alla "compagna Claudia" su richiesta della presidente di Petrobras, Magda Chambriard, per studiare una possibile collaborazione con Pemex, controllata dallo Stato messicano. Durante la telefonata, Lula avrebbe ricordato alla sua omologa nordamericana che potrebbe "ricevere un aiuto molto grande" da Petrobras "per esplorare il petrolio insieme a Pemex a 2.500 metri di profondità". Le due nazioni mirano a rafforzare i legami economici ed energetici in vista del prossimo vertice bilaterale, previsto tra giugno e luglio.

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