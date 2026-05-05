Brasile, l'industria italiana alla Feimec, fiera di macchine leader in America Latina

SAN PAOLO, 05 MAG - L'industria italiana delle macchine e dei sistemi per la manifattura avanzata è protagonista alla Feimec 2026, principale fiera latinoamericana del settore, in programma da oggi al 9 maggio al São Paulo Expo di San Paolo. Coordinato dall'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con il supporto di Ucimu-Sistemi per Produrre, il Padiglione Italiano riunisce 15 aziende specializzate in macchine utensili, automazione industriale, robotica e trasformazione digitale. La presenza italiana punta a rafforzare le relazioni economiche e industriali tra Italia e Brasile in un comparto strategico per la modernizzazione della manifattura. Il padiglione offrirà ai visitatori contatti diretti con imprese leader nei rispettivi segmenti, presentazioni di tecnologie avanzate e opportunità di networking con produttori e partner locali. Tra le aziende partecipanti figurano realtà attive nella produzione di presse meccaniche e servo-presse, sistemi di automazione e robotica industriale, macchine per il bilanciamento e l'analisi delle vibrazioni, centri di lavorazione ad alta velocità, soluzioni per il taglio laser e plasma e tecnologie per l'ottimizzazione energetica dei processi produttivi. Alcune imprese presenteranno inoltre applicazioni basate sull'intelligenza artificiale per il monitoraggio e la manutenzione predittiva. Domani si terrà inoltre l'evento "Italy Meets Brazil - Macchine e attrezzature", promosso da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Simest, dedicato alle imprese italiane e brasiliane per approfondire le tendenze del settore e consolidare le relazioni commerciali bilaterali. Fondata nel 1926, l'Ice celebra quest'anno il centenario della propria attività ed è presente in Brasile dal 1968.