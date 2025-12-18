Brasile, il Senato riduce le pene per gli assalti dell'8 gennaio 2023

BRASILIA, 17 DIC - Il Senato del Brasile presieduto da Davi Alcolumbre ha approvato il progetto di legge che riduce le pene per i condannati per gli assalti alle sedi dei tre poteri dell'8 gennaio 2023, una misura che potrebbe favorire anche l'ex presidente Jair Bolsonaro. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è passato con 48 voti favorevoli e 25 contrari e ora attende la promulgazione del capo dello Stato. Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha tuttavia fatto sapere ai suoi alleati di essere orientato a porre il veto integrale, riporta il sito del quotidiano Folha de São Paulo. Il testo ridimensiona le sanzioni previste per i reati connessi all'assalto alle istituzioni, innescando un duro scontro politico tra governo ed opposizione. Per l'area bolsonarista si tratta di una necessaria correzione a pene giudicate sproporzionate; per l'esecutivo e la sinistra, invece, il provvedimento rischia di minimizzare la gravità di un attacco alla democrazia. Secondo le indagini, gli eventi dell'8 gennaio rientravano in una strategia più ampia volta a contestare l'esito delle elezioni del 2022 e a mantenere Bolsonaro al potere. Il progetto, modificato in commissione per circoscriverne l'applicazione ai soli reati legati a quei fatti, potrebbe comunque incidere sensibilmente sui tempi di detenzione di diversi condannati. Dal palazzo presidenziale di Planalto si sottolinea che un eventuale veto aprirebbe una nuova fase di confronto istituzionale con il Parlamento, che potrebbe tentare di respingerlo. La decisione finale è attesa nelle prossime settimane, mentre il caso continua ad alimentare tensioni politiche e divisioni profonde nel Paese sudamericano.