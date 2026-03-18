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Italia e Estero

Brasile, il Parlamento promulga l'accordo Mercosur-Ue: chiusa la ratifica

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BRASILIA, 17 MAR - Il Parlamento brasiliano ha promulgato, in sessione solenne, l'accordo di libero scambio tra Mercosur e Unione europea, completando l'ultima tappa necessaria per l'entrata in vigore del trattato nel Paese. Il negoziato, avviato nel 1999, si è concluso il17 gennaio con la firma ad Asunción, in Paraguay. "Il commercio è la chiave della pace mondiale", ha dichiarato il presidente del Senato, Davi Alcolumbre, sottolineando che l'intesa rappresenta un segnale a favore di stabilità e prosperità in un contesto globale segnato da tensioni. L'accordo, riferisce Agência Brasil, prevede la progressiva eliminazione dei dazi: il Mercosur azzererà le tariffe sul 91% dei beni europei entro 15 anni, mentre l'Ue farà lo stesso sul 95% dei prodotti sudamericani entro 12 anni. I due blocchi rappresentano circa 718 milioni di persone e un quarto dell'economia globale. "È un progetto di integrazione tra i nostri popoli", ha affermato il vicepresidente Geraldo Alckmin, evidenziando l'impatto positivo atteso su crescita, esportazioni e investimenti. Bruxelles valuta un'applicazione provvisoria nei prossimi mesi.

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